В Белоруссии опасаются возможного распространения холеры из-за наводнения на Днепре

Заместитель министра здравоохранения республики Александр Тарасенко заявил о готовности локализовать инфекцию в случае ее распространения в стране

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологические службы Белоруссии опасаются возможного распространения холеры из-за наводнения на Днепре, вызванного разрушением Каховской ГЭС, но готовы локализовать инфекцию, если она проникнет на территорию республики. Об этом заявил ТАСС заместитель министра здравоохранения Белоруссии - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко на полях конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", которая проходит в Сочи.

"Мы с настороженностью смотрим за ситуацией. И ранее были случаи регистрации [холеры] на Украине, тем более это южный регион. Происходящее в последнее время (наводнение из-за разрушения Каховской ГЭС - прим. ТАСС) может представлять реальную угрозу по распространению холеры", - сказал Тарасенко.

По его словам, белорусские санитарно-эпидемические службы в случае проникновения инфекции на территорию республики готовы ее локализовать. "У нас осуществляется мониторинг в том числе на содержание холерного вибриона в водоемах, наши службы проводят ежегодные тренировочные учения. Подтверждается готовность медицинской службы в случае завоза и распространения локализовать не только холеру", - отметил Тарасенко.