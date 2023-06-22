В Волгограде на Мамаевом Кургане открыли памятник астраханцам-защитникам Сталинграда

Высота стелы вместе с гранитным постаментом составляет 1,85 м

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Памятную стелу астраханцам-защитникам Сталинграда открыли на Воинском мемориальном кладбище Мамаева Кургана в Волгограде. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"22 июня, в День памяти и скорби, на Воинском мемориальном кладбище главной высоты России установлена мемориальная стела астраханцам - защитникам Сталинграда: участие в торжественной церемонии приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин", - говорится в сообщении.

Памятную стелу торжественно открыли офицеры Астраханского гарнизона. Высота стелы вместе с гранитным постаментом - 1,85 м. В разработке ее эскиза принимали участие студенты астраханских вузов, будущие архитекторы и художники. В администрации Волгоградской области уточнили, что этот мемориал стал 25-м, установленным на Мамаевом кургане жителям отдельных областей, краев и республик, а также представителям разных национальностей и родов войск, обеспечившим общий вклад в сталинградскую победу.

Как отметил астраханский губернатор, одержать победу в Сталинградской битве помогали более 25 тыс. астраханцев, многие из них - похоронены на волгоградской земле.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области), в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.