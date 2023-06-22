В Башкирии студентам колледжей из многодетных семей компенсируют 50% стоимости обучения

На эту меру поддержки в год будет выделяться 74 млн рублей

УФА, 22 июня. /ТАСС/. Госсобрание Башкирии приняло закон о компенсации 50% стоимости обучения в колледже студентам из многодетных семей, но не более 30 тыс. рублей. На эту меру поддержки в год будет выделяться 74 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики в четверг.

"Соответствующий закон сразу в трех чтениях приняли сегодня депутаты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан. <…> Нововведение коснется всех многодетных семей, независимо от их доходов. Детям из таких семей будет установлена компенсация в размере 50% от стоимости обучения в учреждениях системы среднего профессионального образования (но не более 30 000 рублей за учебный год)", - говорится в сообщении.

После вступления законопроекта в силу будет разработан порядок предоставления компенсации. Мера коснется студентов, поступивших в учреждения среднего профессионального образования в 2023 году. "Компенсация будет производиться после полной оплаты учебы за соответствующий учебный год. На новую меру поддержки многодетных семей необходимо будет ежегодное выделение из республиканского бюджета 74 млн рублей", - добавили в пресс-службе.