В Петербурге более 200 человек обратились в фонд "Защитники Отечества" с момента открытия

Для участников СВО в городе также установлены дополнительные выплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Свыше 200 человек обратились в фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Санкт-Петербурге с момента открытия, 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В Петербурге работает филиал фонда "Защитники Отечества", на сегодняшний день в него обратились более 200 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор Петербурга Александр Беглов также сообщил на заседании координационного штаба по повышению устойчивости развития экономики субъектов РФ, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа, что участники СВО получают выплаты в проактивном режиме, без заявления. На заседании, которое прошло по поручению президента России Владимира Путина, рассматривался вопрос об определении единого порядка социальных выплат и оказании необходимой помощи лицам, участвующим (участвовавшим) в специальной военной операции, и членам их семей.

"Правительство Санкт-Петербурга оперативно разработало систему региональных мер финансовой поддержки участников специальной военной операции. Принято решение о едином подходе ко всем участникам СВО - контрактникам, мобилизованным и добровольцам", - цитирует пресс-служба главу города.

Для участников СВО в городе также установлены дополнительные выплаты. В случае ранения и при установлении инвалидности военнослужащим также положена выплата. Членам семей погибших бойцов предоставляется материальная помощь.

Меры поддержки действуют и для семей участников СВО. В том числе установлены единовременные денежные выплаты. Семьи освобождены от родительской платы за дошкольные образовательные учреждения. Детей во внеочередном порядке зачисляют в детские сады, школы и городские колледжи, им предоставляются путевки в лагеря отдыха и оздоровления. В образовательных учреждениях они получают бесплатное питание, за счет городского бюджета им оплачивается проезд в общественном транспорте и пригородных поездах. На каждую семью составлен социальный паспорт, и за ней закреплен социальный куратор.

Поликлиники города принимают бойцов на лечение и реабилитацию. При необходимости им оказывается помощь психолога.

О фонде

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня отделения фонда открылись во всех регионах страны.

Петербургский филиал располагается на улице Красного Текстильщика, д. 10-12. В региональном фонде на постоянной основе можно получить юридическую помощь, психологическую поддержку. Там также есть прокат специальных средств для инвалидов - в общей базе данных есть информация об их наличии во всех районах города. Для работы в филиале прошли подготовку 48 социальных координаторов, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам.