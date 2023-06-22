Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней

По данным синоптиков, в отдельных районах может выпасть до 25 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней в столице. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в пятницу в столице ожидаются грозы с ливневым дождем, усиление ветра местами до 17 м/с, в отдельных районах может выпасть до 25 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы июня, такой комплекс неблагоприятных погодных условий с начала нынешнего лета ожидается впервые. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Подготовлены источники аварийного питания.

"Сотрудники Комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды будет размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока" и других организаций. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий", - добавил он.

Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По его словам, водителям следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения.

"Организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий. Информация будет транслироваться на городских видеоэкранах и по телевидению. Представители пожарно-спасательного гарнизона выйдут на патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о возможности грозы и ливня", - добавил Бирюков.