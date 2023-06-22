В Дании почтили память советских солдат

В королевстве прошла акция "Свеча памяти" по случаю 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти" по случаю 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны прошла в четверг в нескольких городах Дании. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в посольстве РФ в королевстве.

"Международная акция "Свеча памяти" прошла в Дании в онлайн-формате и в индивидуальном порядке. На практике представители некоторых организаций российских соотечественников, проживающих в Дании, провели это мероприятие на базе своих организаций", - отметили в дипмиссии.

В тот же день состоялась церемония возложения венков к памятнику советским воинам в Копенгагене. "Русский монумент" на центральном кладбище Биспебьерг был установлен и открыт в мае 1990 года, к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Комплекс символизирует братскую могилу жителей СССР, умерших на территории Дании, где на 40 кладбищах в различных городах покоятся 193 человека.