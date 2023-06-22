Госдума вводит временный запрет сдавать на права после вождения в пьяном виде

Законопроект также предлагает запретить сдавать на водительские права и получать их гражданам, лишенным права на управление ТС и не выполнившим условия возврата документа по истечении срока лишения права на управление автомобилем

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, запрещающий сдавать экзамены на получение водительских прав и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Документ был внесен на рассмотрение депутатов правительством РФ в июне 2022 года, Госдума приняла его в первом чтении в ноябре прошлого года. Изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения". Так, закон предлагается дополнить новой нормой о запрете сдавать экзамен и получать водительское удостоверение лицам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения, за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения или требования о запрещении водителю употреблять алкоголь или иные психотропные вещества. По действующим нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо считается подвергнутым административном наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, если новые нормы вступят в силу, то в течение срока действия административного наказания граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Законопроект также предлагает запретить сдавать на водительские права и получать их гражданам, лишенным права на управление ТС и не выполнившим условия возврата водительских прав по истечении срока лишения права на управление ТС.

О международных правах

Документ также устанавливает, что иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительства РФ или российского гражданства. Кроме того, иностранные и международные водительские права, полученные гражданами РФ, также будут признаны недействительными спустя год с даты первого после получения таких прав въезда в РФ. Исключения составят водительские права россиян, выданные в Белоруссии, и граждан Белоруссии, получивших вид на жительство в РФ. Как отмечали ранее авторы инициативы в пояснительной записке, такие изменения необходимы, так как на практике лица, получившие гражданство РФ или вид на жительство, "управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно, что позволяет уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей".

Поправки также устанавливают, что граждане Киргизии и других государств, где русский язык используется в качестве официального, работа которых связана с управлением ТС, смогут получить водительские права РФ на основании имеющихся иностранных после успешной сдачи теоретического экзамена без обязательного обучения в автошколе. Такой же порядок получения российских водительских прав на основании иностранных предлагается распространить на лиц, имеющих право управлять ТС категории М, А, В и подкатегорий А1, В1 при достижении установленного законом возраста.

Также в законопроекте закрепляется перечень категорий и подкатегорий ТС, право на управление которыми предоставляется после прохождения обучения и успешной сдачи экзаменов, но только при наличии стажа управления ТС других категорий. В частности, управление ТС категории D допускается при наличии прав категории B или С или подкатегории С1 или D1 с опытом не менее года. При этом перечень не будет распространяться на лиц, прошедших профессиональное обучение в организациях, осуществляющих обучение водителей транспортных средств по направлениям военных комиссариатов, а также лиц, проходящих военную службу.

В случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Действующие иностранные и международные водительские права иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, а также граждан РФ, въехавших в Россию до вступления закона в силу, предлагается признать недействительными к 1 апреля 2025 года. До этой же даты такие лица смогут без сдачи экзамена получить российские водительские права на основании действующих иностранных, полученных до дня вступления закона в силу. Кроме того, иностранные водительские права, полученные гражданами РФ до 1 апреля 2024 года и въехавших в Россию после этой даты, предлагается признать недействительными спустя год с даты въезда в РФ.