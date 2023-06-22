В Туркменабаде прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

В них приняли участие жители города, ветераны-афганцы, сотрудники посольства России в Туркмении

АШХАБАД, 22 июня. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату прошла на воинском мемориале 1941-1945 годов в городе Туркменабад (Туркмения), в ней приняли участие жители города, ветераны-афганцы, сотрудники посольства России в Туркмении.

"Для участников церемонии был организован поминальный обед, который предваряла минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне", - рассказал журналистам представитель российского посольства.

Собравшиеся присоединились к акции минуты молчания, проводимой повсеместно при участии российских посольств и представительств Россотрудничества в 12:15 мск (14:15 по местному времени). Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова с сообщением о нападении 22 июня 1941 года нацистской Германии на Советский Союз. День памяти и скорби отмечается в России в годовщину начала Великой Отечественной войны с 1996 года.

В годы войны в город Чарджоу (современное название - Туркменабад) эвакуировали военный госпиталь. Там лечили раненых воинов, а тех, кого не удавалось спасти, хоронили недалеко от госпиталя. Так возникло мемориальное воинское кладбище, после войны здесь хоронили ветеранов.