Белоруссия завершит проект создания вакцины от ковида к концу 2023 года

Заместитель министра здравоохранения республики Александр Тарасенко также сообщил о планах по созданию вакцины против гриппа

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Белоруссия завершит проект создания собственной вакцины от COVID-19 к концу текущего года. Об этом заявил ТАСС заместитель министра здравоохранения республики, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко на полях конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Сегодня мы реализуем первый наш проект - создание собственной вакцины против новой коронавирусной инфекции, планируем, что проект завершится к концу текущего года, то есть до января 2024 года", - сказал Тарасенко. Несмотря на то, что в Белоруссии, как и во всем мире, наблюдается относительно благополучная ситуация с заболеваемостью COVID-19, белорусские специалисты работают над программой разработки "собственной вакцины от новой коронавирусной инфекции с прицелом на дальнейшее развитие производства вакцин", добавил замминистра.

"Смотрим, например, на то, чтобы создать вакцину и против гриппа", - сказал Тарасенко. По его словам, налаживание производства таких препаратов необходимо, чтобы своевременно реагировать на новые угрозы. Он напомнил, что в Минске было создано совместное производство российской вакцины "Спутник V".

Ранее в Минздраве отмечали, что регистрация белорусской вакцины от коронавируса может начаться в декабре 2023 года. К ее разработке в республике приступили весной 2020 года.