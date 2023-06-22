Больница на северо-западе Франции подверглась хакерской атаке

Медицинское учреждение сообщило, что кибератака привела к краже данных

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Университетская больница коммуны Ренн на северо-западе Франции подверглась хакерской атаке, в результате которых была украдена информация из внутренней базы данных. Соответствующее заявление медицинское учреждение распространило в четверг.

Согласно коммюнике, кибератака произошла еще в среду, 21 июня. Хотя действия злоумышленников, по заверению руководства больницы, не сказались на оказании неотложной помощи и приеме уже записанных пациентов, тем не менее, была заблокирована возможность общения персонала по электронной почте и приостановлены удаленные консультации, а также нарушен цифровой документооборот. Это произошло после того, как технические специалисты отключили больничную систему от сети интернет, чтобы остановить распространение вредоносных программ и минимизировать последствия их работы.

"Кибератака привела к краже данных, и в настоящее время проводится анализ для определения объема и типа украденной информации. Университетская больница Ренна подала жалобу в Национальную комиссию по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) и примет необходимые меры, чтобы предупредить лиц, заинтересованных в этой утечке данных", - гласит заявление.

По данным интернет-портала ZATAZ, специализирующегося на цифровой безопасности и анализе открытых данных, аналогичным нападениям за последние месяцы подвергались больницы в коммунах Корбей-Эссон (департамент Эссон), Кастелуччо (Корсика), Тулуза (деп. Верхняя Гаронна) и Бург-ан-Бресс (деп. Эн), группа медучреждений Кёр-Гранд-Эст, объединяющая 9 больниц на востоке республики, группа частных клиник Artois, а также больничный центр Версаля (деп. Ивлин) и центральная больница Бреста (деп. Финистер). После этих хакерских атак портал обнаружил в даркнете (анонимный сегмент интернета) украденные из медучреждений данные. В некоторых случаях хакеры предлагали купить любой файл всего за $4.