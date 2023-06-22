В Словакии возложили венки к памятнику воину-освободителю в День памяти и скорби

Мероприятие прошло в селе Очова

БРАТИСЛАВА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к памятнику советскому воину-освободителю состоялась в четверг в селе Очова в районе Зволен Банска-Бистрицкого края в центральной части Словакии. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в республике.

"В День памяти и скорби, 22 июня, сотрудник посольства России принял участие в возложении цветов к памятнику советскому воину в населенном пункте Очова", - сообщили в дипломатическом представительстве РФ. По его информации, в тот же день местные жители заложили "Сад памяти", символически присоединившись к одноименной международной акции. "Перед зданием администрации [села] была высажена первая липа и открыт мемориальный камень", - отметили в дипмиссии РФ.

Также память советских солдат-освободителей почтили, присоединившись к церемонии, председатель Словацкой национальной партии, экс-спикер парламента республики Андрей Данко, представители муниципальных властей и словацких общественных организаций и жители страны.