В центре Нью-Дели прошла акция "Минута молчания"

В ней приняли участие более 50 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. Более 50 человек приняли в четверг участие в акции "Минута молчания", которая прошла у арки "Ворота Индии" в центре Нью-Дели. Как сообщил корреспонденту ТАСС глава представительства Россотрудничества в Индии Олег Осипов, в мероприятии приняли участие и индийцы, и российские соотечественники.

"В День памяти и скорби Русский дом в Нью-Дели собрал индийцев и российских соотечественников, чтобы поклониться погибшим в Великой Отечественной войне. У главного военного мемориала республики вблизи "Ворот Индии" под звуки метронома была проведена минута молчания", - рассказал Осипов.

Он отметил, что акция вызвала большой интерес у гуляющих на оживленном бульваре. Затем в делийском Русском доме состоялся видео-мост с Минском. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Беларуси, писатель Андрей Геращенко рассказал зрителям в Нью-Дели о значении победы в Великой Отечественной войне для его страны.

"Написанная им книга "Бельчонок" о событиях 1941-1945 годов и переведенная на английский язык была передана в дар Индийской ассоциации российских соотечественников. Издания книги будут храниться в библиотеке Русского дома в Нью-Дели", - добавил собеседник агентства.

Ирина Баджадж, российская соотечественница во втором поколении, выступила с презентацией о Великой Отечественной войне и предложила участникам акции ответить на вопросы викторины. Победители получили памятные призы. После чего в фойе культурного центра прошла акция "Свеча памяти", в которой приняли участие индийцы и российские соотечественники.

В новость внесена правка (19:03 мск) — передается с уточнением должности во втором предложении, верно - глава представительства Россотрудничества.