СМИ: киевляне скупают йод после слов Зеленского о возможном "теракте" на ЗАЭС

Президент Украины ранее заявил, что оповестил США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Ближнего Востока и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС (ЗАЭС), спровоцировали ажиотаж в киевских аптеках. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

Ранее Зеленский заявил, что оповестил США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Ближнего Востока и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал через несколько часов после того, как появилась информация о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в РФ 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью.

По данным издания, население Киева массово скупает таблетки йодида калия, в настоящее время во многих аптеках они закончились, остался только спиртовой раствор йода.

При этом Минздрав Украины выпустил памятку по поведению в случае ядерных аварий, в которой напомнил, что йодид калия не следует принимать "на всякий случай" до появления достоверной информации о произошедшем взрыве, так как он является токсичным веществом, а применение его заранее с медицинской точки зрения бессмысленно.

Йодид калия применяют для профилактики поражения щитовидной железы при потенциальном попадании в организм радиоактивных изотопов йода. Йод-131 является одним из основных компонентов радиоактивного загрязнения при ядерных взрывах.