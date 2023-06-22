КС счел статью КоАП о дискредитации вооруженных сил не нарушающей прав на свободу слова

Ее введение было связано с "поддержанием общественного и конституционного правопорядка", отметил Конституционный суд России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) указал, что статья 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ) не может нарушать конституционные права граждан, а ее введение было связано с "поддержанием общественного и конституционного правопорядка". Оспорить законность этой статьи административного кодекса попытались более 10 граждан, за последние сутки на сайте КС РФ опубликованы идентичные отказные определения по 13 жалобам, датированные 30 мая этого года.

В пресс-службе КС РФ пояснили ТАСС, что в работе суда находятся еще несколько жалоб по статье 20.3.3 КоАП РФ, решения по которым будут приняты позднее.

Жалобы на статью

По мнению заявителей, оспаривавших законность статьи 20.3.3 КоАП, введенной в России в марте 2022 года, норма нарушает несколько конституционных прав граждан, поскольку, как говорится в текстах определений, "предусматривает наказание за выражение критического мнения об использовании ВС РФ и исполнении государственными органами своих полномочий и тем самым нарушает права на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний и запрет на установление какой-либо идеологии как государственной или обязательной".

Каждый из заявителей, отказные определения по жалобам которых опубликованы на сайте КС, был ранее привлечен к ответственности по этой статье. Далее каждый из них пытался оспорить решения первой инстанции в вышестоящих судах, но определения по этим обращениям выносились не в пользу заявителей. Исчерпав другие возможности защиты своих прав в суде, граждане воспользовались своим законным правом и обратились с жалобой на конкретные положения законодательства в КС РФ.

Решение КС РФ

Конституционный суд, аргументируя отказ в рассмотрении жалоб по статье о дискредитации, ссылается на то, что основной закон допускает использование Вооруженных сил РФ для защиты интересов государства, а "определение же целесообразности и необходимости" их применения осуществляется органами государственной власти.

В то же время Конституция РФ "не предполагает и не допускает, чтобы гарантированные ею права и свободы человека и гражданина использовались для отрицания конституционного строя Российской Федерации", в которой, как говорится в определении, "государство <…> является конституционной ценностью", а защита Отечества признается "прежде всего долгом гражданина Российской Федерации". Однако федеральный законодатель вправе устанавливать меры ответственности за действия, "посягающие на правопорядок, общественный порядок и безопасность".

"Принятые государственными органами Российской Федерации соответствующие решения и меры не могут быть произвольно, исключительно на основе субъективной оценки и восприятия поставлены под сомнение с точки зрения их направленности на защиту интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в тексте определения.

Отдельно подчеркивается, что публичные действия, "целенаправленно несущие в себе негативную оценку деятельности по защите интересов Российской Федерации", могут оказывать негативное воздействие на реализацию военно-политических решений, "снижать решительность и эффективность выполнения Вооруженными силами Российской Федерации и другими государственными органами поставленных задач, мотивированность военнослужащих".

Что касается самой возможности выражать собственное мнение по поводу деятельности Вооруженных сил, "в том числе указывать на наличие недостатков, если это не сопряжено с произвольным отрицанием конституционно-предопределенных характера, целей и задач данной деятельности и основывается на открытой достоверной информации", то с учетом этих аспектов статья 20.3.3 КоАП РФ не ставит права граждан под сомнение.

"Таким образом, будучи направленной на поддержание общественного и конституционного правопорядка, статья 20.3.3 КоАП Российской Федерации не нарушает конституционные права, перечисленные в жалобе в том числе заявителя", - говорится в текстах отказных определений КС РФ на рассмотрение жалоб по существу.