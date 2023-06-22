В пяти округах Москвы применят новые транспортные схемы

Новые схемы будут действовать на Бауманской улице, 2-я Бауманской улице, Бригадирском переулке, Малой Почтовой улице и других направлениях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы создал новые транспортные схемы в 5 округах столицы. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД создал новые транспортные схемы в 5 округах Москвы. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что движение станет еще безопаснее и комфортнее на 20 улицах в 12 районах. Там предусмотрены: новые пешеходные переходы, трамвайные платформы - посадка и высадка пассажиров станет безопаснее, дополнительные полосы на перекрестках, чтобы увеличить пропускную способность улицы", - значится в публикации.

Новые транспортные схемы будут действовать по следующим адресам: Бауманская улица, 2-я Бауманская улица, Бригадирский переулок, Малая Почтовая улица, Госпитальный переулок, Лефортовская площадь, Старокирочный переулок, Ладожская улица, Цветной бульвар, Ленинский проспект (от Университетского до Ломоносовского проспекта), Токмаков переулок, Гороховский переулок, Малый Демидовский переулок, Казакова улица, Чертановская улица, Нагатинская улица, Шаболовка улица, 1-й Донской проезд, Рассветная аллея, Башиловская улица.

Эффект от изменений должны почувствовать водители на дорогах ЮАО - в районах Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Чертаново Северное, Нагатино-Садовники, Донской; ЦАО - в таких районах, как Якиманка, Басманный, Красносельский, Замоскворечье, Тверской, Мещанский. Также изменения скажутся на движении в районе Вешняки в ВАО, Гагаринском районе в ЮЗАО и Савеловском районе в САО.