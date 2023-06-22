Музей Волгограда предоставит суду материалы по делу о геноциде в Сталинграде в годы ВОВ

Директор учреждения Алексей Дементьев отметил, что музей-заповедник готов выдать документы для масштабного исследования темы

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Музей-заповедник "Сталинградская битва" предоставит суду материалы о преступлениях нацистов, совершенных на оккупированной территории Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор учреждения Алексей Дементьев.

"Судебными решениями уже признаны геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны на Ставрополье, в Ростовской области, в Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). Теперь аналогичный судебный процесс запущен в Волгограде, и музей-заповедник готов принять посильное участие, предоставив материалы, хранящиеся в фондах, для масштабного исследования темы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подобное исследование актуально , т.к. предпринимаются многочисленные попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, принизить и очернить роль советского народа.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщали, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной Армии.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области), в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.