22 июня, 15:14

В Калужской области около 600 медработников получат дополнительные выплаты

Они будут поступать до 2024 года

КАЛУГА, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калужской области на заседании в четверг установили дополнительные региональные выплаты медицинским работникам от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в зависимости от квалификации персонала. Их получат порядка 600 медиков, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Установлены дополнительные региональные выплаты. Они будут варьироваться от 4, 5 тыс. рублей младшему медицинскому персоналу до 18,5 тыс. рублей врачам. Таких медицинских работников, по информации министерства, в регионе около 600", - сказали в пресс-службе.

Выплаты установлены для отдельных категорий медицинских работников, не получивших их в соответствии с федеральным законодательством. Выплаты будут поступать до 2024 года. 

Теги:
РоссияКалужская область
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