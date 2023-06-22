Пензенские специалисты помогут восстановить пострадавшую от обстрелов школу в Токмаке

Планируется также отремонтировать несколько объектов социальной и коммунальной инфраструктуры

ПЕНЗА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты из Пензенской области помогут восстановить пострадавшую от обстрелов школу в городе Токмаке Запорожской области, а также отремонтируют несколько объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по итогам рабочей поездки в Запорожье и встречи с врио главы региона Евгением Балицким.

"В городе Токмаке поможем с ремонтом спортивной школы, также стоит задача к 1 сентября восстановить общеобразовательную школу. Мы ремонтировали ее в прошлом году, но потом здание пострадало от обстрелов", - отметил он.

В Токмаке идет ремонт двух изношенных участков главного водопровода общей протяженностью более километра. Сейчас готовность работ составляет 80%, до 1 августа они будут завершены.

В Пологах пензенские специалисты помогут восстановить здание дома культуры. К концу июня завершатся работы по замене стеклопакетов в местной поликлинике. Также пензенские мастера сошьют новые костюмы для народных коллективов Токмакского района. "В прошлом году мы обновили их для артистов нашего региона, теперь поможем Запорожью", - написал Мельниченко.

В июле 2022 года Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожской области, было подписано соглашение о развитии гуманитарных и экономических связей. В мае 2023 года подобное соглашение было заключено с Токмакским районом Запорожья. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года Мельниченко и Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве между Пензенской и Запорожской областями.