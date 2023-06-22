В России планируют принять решение о дополнении ОБЖ основами защиты общества к сентябрю

Дисциплина в том числе будет включать военную подготовку

АНАПА /Краснодарский край/, 22 июня. /ТАСС/. Решение о дополнении дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) принципами защиты общества, включая начальную военную подготовку, планируется принять к сентябрю 2023 года. Об этом сообщил в четверг министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе семинара-совещания с представителями системы среднего профессионального образования (СПО) во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Смена".

В ходе семинара участники обратились с вопросом к Кравцову о возможности включения начальной военной подготовки в программу среднего профессионального образования.

"Наверное, вы уже слышали об инициативе назвать предмет ОБЖ "Основы безопасности и защиты общества". Это и отражает во многом те предложения, о которых вы сказали. Вчера я проходил совещание по этому вопросу совместно с Министерством обороны РФ, нам нужно совершенствовать проект федеральный патриотического воспитания, туда в том числе включать все вопросы, связанные с подготовкой кадров. Это обсуждаемо и, думаю, до 1 сентября мы все решения соответствующие примем", - сказал Кравцов.

Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной думе Алексей Нечаев обратил внимание, что большое значение имеет то, кто будет преподавать дисциплину, эти люди должны уметь увлечь учащихся. Кравцов отметил, что об основах защиты общества могли бы рассказывать, например, участники специальной военной операции. "Сегодня многие, кто возвращаются со специальной военной операции, пройдя курс обучения, могли бы, на мой взгляд, приходить в школы и как никто другой рассказывать всю правду о защите Родины", - резюмировал министр.

В четверг в ВДЦ "Смена" проходит семинар-совещание с представителями системы СПО. В мероприятии принимают участие более 100 специалистов организаций СПО из разных регионов России, участвующих в федеральном проекте "Профессионалитет".