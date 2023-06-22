Число зарегистрированных безработных в России с начала года снизилось на 42 тыс.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тыс. человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 522 тыс., что почти на 42 тыс. меньше показателя в начале 2023 года. Об этом сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тыс. человек, что на 42 тыс. меньше, чем в начале года. Мы продолжаем фиксировать уровень зарегистрированной безработицы на отметке 0,7%. При этом количество вакансий на портале "Работа России" составляет более 1,8 млн", - привели слова Голиковой в ее секретариате.

Отмечается, что для участия в программе субсидирования найма 16 тыс. работодателей направили заявки на 115 тыс. рабочих мест. Уже трудоустроены 20,5 тыс. человек. Также по нацпроекту "Демография" более 61,6 тыс. человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям.