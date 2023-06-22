В Сербии прошли памятные мероприятия в День памяти и скорби

В селе Опорница представители общественности возложили цветы, зажгли свечи памяти и почтили минутой молчания память павших при освобождении города Крагуевац красноармейцев

БЕЛГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Мемориальные мероприятия в День памяти и скорби прошли в Сербии, где российские дипломаты с соотечественниками почтили память советских воинов, павших за освобождение Югославии от нацизма. Об этом в четверг сообщила пресс-служба посольства РФ в Белграде.

"Представители посольства совместно с российскими соотечественниками возложили цветы к Вечному огню и памятнику Советскому солдату в столичном комплексе "Освободителям Белграда". Акция "Свеча памяти" и возложение венков на православном русском кладбище, где захоронено более 300 красноармейцев, организованы при участии сотрудников РЗУ (российское загранучреждение - прим. ТАСС) в городе Суботица", - говорится в сообщении.

"При поддержке посольства, Русского дома, компании "НИС" и Координационного совета организаций российских соотечественников Сербии прошел четвертый Патриотический автопробег, организованный объединением соотечественников "Союз" и сербским отделением Международного фонда духовного единства народов. В городах Ниш, Княжевац, Заечар, Бор, Злот, Парачин, Ягодина и Смедерево участники автопробега возложили цветы к памятникам красноармейцам и югославским воинам, встретились с местным руководством, представителями ветеранских организаций", - заключили в посольстве.

В селе Опорница представители общественности возложили цветы, зажгли свечи памяти и почтили минутой молчания память красноармейцев, павших при освобождении города Крагуевац.