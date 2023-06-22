22 июня, 15:52

В Школе-студии МХАТ опровергли информацию о госпитализации Виктора Рыжакова

По словам ректора Игоря Золотовицкого, режиссер находится дома

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Театральный режиссер, профессор Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков находится дома и чувствует себя хорошо. Он обращался в больницу из-за простуды, в четверг сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"С ним все хорошо, просто простудился. Вчера его прокапали в больнице и отпустили. Сейчас он дома. Будет жить долго", - сказал он.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что Виктор Рыжаков экстренно госпитализирован с коронавирусом и находится в состоянии средней тяжести. 

Теги:
РоссияРыжаков, Виктор АнатольевичЗолотовицкий, Игорь Яковлевич
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