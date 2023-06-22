В Карелии штрафы за гуляющих без присмотра домашних животных составят до 10 тыс. рублей

По словам спикера парламента, за неисполнение данных требований гражданам теперь будет грозить предупреждение или штраф в размере от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц размер штрафа составит - от 1 500 до 3 000 рублей, а для юридических - от 5 000 до 10 000 рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июня. /ТАСС/. Хозяев животных, которые гуляют на улице без присмотра, будут штрафовать в Карелии. Соответствующие поправки в республиканский закон "Об административных правонарушениях" приняли депутаты законодательного собрания региона в четверг.

"Я думаю, что эта мера административного воздействия, безусловно, нужна. Она может сократить количество случаев, когда собаки гуляют без присмотра", - прокомментировал решение председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, за неисполнение данных требований гражданам теперь будет грозить предупреждение или штраф в размере от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц размер штрафа составит - от 1 500 до 3 000 рублей, а для юридических - от 5 000 до 10 000 рублей. За повторное нарушение предусмотрены штрафы большего размера. Привлекать граждан к административной ответственности будут органы местного самоуправления, юридических лиц - министерство сельского и рыбного хозяйства республики.

В мае правительство Карелии приняло постановление, которое устанавливает дополнительные требования к содержанию домашних животных в регионе. Например, в населенных пунктах запрещается выгул собак без поводка, самовыгул домашних животных, их содержание в помещениях общего пользования многоквартирного дома (в том числе общежития), а также выгул потенциально опасных собак несовершеннолетними.