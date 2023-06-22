Соотечественники в Аргентине создали "Стену памяти" со снимками погибших в военные годы

В Буэнос-Айресе по случаю 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны покажут фильм "Нюрнберг"

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июня. /ТАСС/. Стенд с фотографиями погибших во время Великой Отечественной войны установили их родственники, проживающие в Аргентине, в четверг в Русском доме в Буэнос-Айресе.

Перед "Стеной памяти" горит частица пламени Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, которую ко Дню Победы привезли в Аргентину представители "Народного фронта".

"Русский дом в Буэнос-Айресе традиционно проводит мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Эта дата - одна из самых трагичных в нашей истории. Сегодня в Аргентине мы вспоминаем всех тех, кто защищал Родину в Великой Отечественной войне", - сказала журналистам руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова.

Помимо акции "Стена памяти", в Буэнос-Айресе по случаю 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны покажут фильм "Нюрнберг" (2023), а перед его началом память погибших почтят минутой молчания, уточнила Муратова.