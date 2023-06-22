В Ленобласти запустят поездки по музеям Дороги жизни для школьников из Белоруссии

Для учащихся из Ленобласти предполагается организовать туры в Брестскую крепость

БРЕСТ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Ленинградской и Брестской областей работают над идеей "встречных" поездок местных школьников в музеи Великой Отечественной войны, расположенные в обоих регионах. Для учащихся из Ленобласти предполагается организовать туры в Брестскую крепость, для белорусских детей - в музеи и памятные места вдоль Дороги жизни, рассказал в четверг губернатор российского региона Александр Дрозденко в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

"У нас появилась идея с нашими коллегами из Брестской области, из Брестского облисполкома, сделать такие встречные потоки ребят: мы готовы своих сюда привозить в Брестскую крепость, а местных ребят к себе на два-три дня привозить и провезти их по Дороге жизни, показать, что такое Дорога жизни, и показать им несколько музеев, которые там стоят", - сказал Дрозденко, выступая на круглом столе - презентации книги о военных преступлениях нацистов и их пособников в России и Белоруссии в годы войны.

Глава Ленобласти отметил, что регион уделяет увековечению памяти о войне большое внимание - за последние годы было создано более десятка новых мемориалов и музеев. "Музеев за последние восемь лет открыто пять, они все интерактивные. Я приводил коллегам пример музея, посвященного 43 героям-летчикам, которые защищали Ладожское озеро и балтийское небо. Дети могут туда прийти и сесть в кабину летчика, управлять самолетом, участвовать в воздушном бою с фашистами, посмотреть быт летчиков, примерить даже форму. Посмотреть историю героическую - потому что именно наши летчики в начале войны через эстонский остров Сааремаа вылетели в Берлин, отбомбили Берлин", - рассказал Дрозденко.

Кроме того, он предложил ведомствам, отвечающим за школьное образование в России и Белоруссии, разработать отдельную программу по истории Великой Отечественной войны.

"Мне кажется, вот это все мы должны прописать, создать, может быть, даже отдельную программу. И здесь надо не стесняться "поддавливать" министерства образования - чтобы была отдельная программа, которая бы более подробно говорила о Великой Отечественной войне. При всем уважении, но когда смотришь учебник истории, то Великой Отечественной войне отводится совершенно маленькое количество разделов. Я понимаю: потому что школьник должен выучить историю от времен хотя бы Рюрика и до сегодняшних дней. Но тогда давайте честно скажем: мы не можем дать этот материал в рамках уроков истории, давайте мы введем допурок. <...> Отдельный урок, который будет воспитывать наших ребят в духе патриотизма, в духе любви к Родине и братства", - обратился Дрозденко к участникам круглого стола.

Губернатор Ленобласти предложил отводить такие уроки в первую очередь работе школьников с архивными документами и посещению ими мест исторической памяти, исследовательской работе.

О круглом столе в Брестской крепости

Ко Дню памяти и скорби в Брестской крепости приурочили презентацию новой книги "Срока давности не имеют...". Она продолжает серию "Библиотека Союзного государства" и была подготовлена историками Белоруссии и России при участии сотрудников прокуратур, министерств юстиций и судебных органов двух стран. Сборник рассказывает о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В издании представлены материалы уголовных дел, свидетельства злодеяний оккупантов и их пособников, записанные от очевидцев событий. В частности, большой раздел книги посвящен преступлениям гитлеровцев, их союзников и коллаборационистов против жителей блокадного Ленинграда и захваченной врагом территории Ленинградской области. Основой этого раздела послужили материалы судебных процессов, состоявшихся в прошлом году, о признании этих преступлений геноцидом.