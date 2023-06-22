Посол Белоруссии и глава администрации президента РФ обсудили создание медиахолдинга СГ

В посольстве Белоруссии сообщили, что "в ходе встречи российская сторона подтвердила готовность оказать поддержку продвижению в российском информационном пространстве телеканала "Беларусь-24"

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно в ходе встречи в Москве обсудили создание медиахолдинга Союзного государства (СГ) и проведение в ближайшей перспективе коллегий администраций президентов двух стран. Об этом сообщило белорусское диппредставительство.

"Дмитрий Крутой и Антон Вайно обсудили ход выполнения поручений Высшего государственного совета Союзного государства о создании союзного медиахолдинга. Договорились об активном освещении в средствах массовой информации предстоящих значимых культурных и спортивных мероприятий, среди которых Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" и II игры стран СНГ", - говорится в сообщении.

В посольстве проинформировали о том, что "в ходе встречи российская сторона подтвердила готовность оказать поддержку продвижению в российском информационном пространстве телеканала "Беларусь-24", в том числе и расширении вещания белорусского СМИ в сетях крупнейших российских операторов электросвязи".

"Стороны обменялись мнениями по широкому кругу тем белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Остановились на конкретных актуальных вопросах внутриполитической и внешнеполитической повестки дня. В частности, обсудили проведение в ближайшей перспективе совместного заседания коллегий администрации президента Республики Беларусь и администрации Президента Российской Федерации", - сообщили в белорусском диппредставительстве.

Отдельно были обсуждены мероприятия Восточного экономического форума, проведение которого запланировано 10-13 сентября во Владивостоке. Кроме того, стороны рассмотрели возможность посещения одного из крупных российских промышленных предприятий в целях определения правительствами двух стран дальнейших шагов для формирования единой промышленной политики и кооперации в реализации проектов в сфере импортозамещения. Также обсуждалась подготовка к Международной выставке-форуму "Россия", которая пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Большое внимание в ходе встречи Крутой и Вайно уделили реализации молодежной политики. В частности, обсуждалась организация расширенного совещания с участием руководителей российских и белорусских молодежных объединений, молодежных крыльев политических партий и представителей Постоянного комитета Союзного государства для обсуждения состояния работы с молодежью и перспективных направлений совместной деятельности.