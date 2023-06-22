В Ингушетии открылся первый республиканский конкурс "Фестиваль цветов"

За первое место учрежден приз в 300 тыс. рублей, за второе место - 200 тыс. рублей, за третье место - 150 тыс. рублей

МАГАС, 22 июня. /ТАСС/. Первый республиканский конкурс "Фестиваль цветов", в котором примут участие жители региона и представят свои палисадники, цветники и клумбы с оригинальным оформлением, открылся в Ингушетии в четверг. Об этом рассказал ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"У меня давно появилась идея проведения такого конкурса в республике, и вот, Минсельхоз региона разработал положение и программу, сегодня конкурс "Фестиваль цветов" наконец стартовал. Для меня важно, чтобы в конкурсе мог принять участие любой житель республики, который любит выращивать цветы и ухаживать за ними, любой владелец цветника, палисадника или дворовой клумбы с красивым и необычным оформлением. Комиссия конкурса сначала выберет в муниципалитетах конкурсантов, а потом уже до 20 июля мы устроим республиканский этап, где выявим победителей", - сказал Калиматов.

По данным пресс-службы главы региона, призовой фонд "Фестиваля цветов" составит 1 млн рублей. За первое место учрежден приз в 300 тыс. рублей, за второе место - 200 тыс. рублей, за третье место - 150 тыс. рублей. Участники конкурса, занявшие места с четвертого по десятое, получат по 50 тыс. рублей.

"Средства на призовой фонд будут мной выделены из Национального фонда развития республики. У нас очень трудолюбивые люди, но важно поощрять их, стимулировать, а еще, я надеюсь, что в конкурсе захочет принять участие и молодежь. Цветоводство является не только источником эстетического удовлетворения, но и важным элементом сельского хозяйства и туристической индустрии. Выращивание цветов и растений может стать перспективным направлением для предприимчивых жителей республики, возможно, кому-то это даст импульс к созданию собственного бизнеса в будущем на призовые средства конкурса", - добавил глава региона.

В мае 2020 года Калиматов создал Национальный фонд развития республики, в который отчисляет свою заработную плату. На средства фонда в регионе уже проведены масштабные благотворительные акции, закуплен спортинвентарь в спортивные школы, построена котельная для отопления многоэтажных домов для детей-сирот и молодых семей, запущен досуговый центр для незрячих и слабовидящих и так далее.

Два года назад глава региона стал инициатором проведения в республике сельскохозяйственного конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство". В связи с тем, что количество участников конкурса ежегодно растет, Калиматов принял решение в 2023 году увеличить призовой фонд еще на 10 мест. Средства будут распределены между победителями конкурса следующим образом: два первых места по 500 тыс. рублей, второе место - 300 тыс. рублей, третье место - 200 тыс. рублей, 10 мест - по 100 тыс. рублей и 10 мест - по 50 тыс. рублей.