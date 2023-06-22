Школу с инклюзивными классами построят на территории духовного центра в Дагестане

На территории центра планируют построить спортивный комплекс и детский сад

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Школа с инклюзивными классами будет построена на территории духовного центра имени пророка Исы в Дагестане. Строительство социального объекта, как и самого духовного центра, планируют завершить в 2025 году, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы центра Ахмад Хабибов.

"Планируется строительство школы с инклюзивными классами. Также в школе смогут обучаться дети из этого микрорайона. Это будет совмещенное образование", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, на территории центра планируют построить спортивный комплекс и детский сад. "Все объекты планируют достроить в 2025 году", - добавил Хабибов.

Строительство духовного центра имени пророка Исы, расположенного на более чем на территории центра планируют построить спортивный комплекс и детский сад30 га земли между Махачкалой и Каспийском, начали в 2015 году по инициативе муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева.

Ранее в пресс-службе главы региона сообщали, что для возведения кровли мечети власти привлекли внебюджетные источники в размере около 300 млн рублей. Позднее на завершение строительства мечети было выделено 1,5 млрд рублей сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым.