Отличившиеся в СВО жители Калужской области бесплатно получат земельные участки

В случае гибели бойца льготой смогут воспользоваться члены его семьи

КАЛУГА, 22 июня. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России, награжденные орденами, смогут безвозмездно получить землю в собственность в Калужской области. Соответствующий закон принят на заседании законодательного собрания региона, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Принят закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции, которые были удостоены звания Героя Российской Федерации, награждены орденами Российской Федерации, и при этом получили статус ветерана боевых действий", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания Геннадия Новосельцева. В случае гибели бойца этой льготой смогут воспользоваться члены его семьи.

Кроме этого, внесены изменения в закон о статусе многодетной семьи в Калужской области. "Ранее предполагалось, что если ребенок уходит в армию по призыву, до достижения им возраста 23 лет статус многодетной семьи сохраняется. Сейчас мы эту категорию дополнили. Теперь там не только те, кто идут служить по призыву, но и мобилизованные, заключившие контракт", - добавил Новосельцев.