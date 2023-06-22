Почти 100 тыс. жителей Запорожской области прошли диспансеризацию

В региональном минздраве сообщили, что до вхождения в состав России профилактические мероприятия на этой территории были фактически недоступны для населения

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Медики провели профилактические осмотры и диспансеризацию порядка 100 тыс. жителей Запорожской области. Об этом сообщил минздрав региона.

"Профосмотры и диспансеризацию прошли уже почти 100 тыс. жителей Запорожской области. Эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина и благодаря большой поддержке Минздрава России. Важно, что до вхождения в состав России, профилактические мероприятия на этой территории были фактически недоступны для жителей", - приводятся слова министра здравоохранения области Бориса Александрова в Telegram-канале ведомства.

Президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что около миллиона жителей этих регионов планируется охватить диспансеризацией за год.