22 июня, 16:47

В Чамзинском районе Мордовии восстановили движение после ДТП с грузовиками

В аварии погибли два человека, еще четверо пострадали

ТАСС, 22 июня. Движение в Чамзинском районе Мордовии восстановлено после ДТП с грузовиками и легковым автомобилем, в котором погибли два человека и пострадали еще четыре. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по республике.

"Да, [восстановили движение]", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, ДТП произошло на 40-м км автодороги "Саранск - Сурское - Ульяновск" в Чамзинском районе, столкнулись два грузовика и автомобиль "ВАЗ-2109". В результате ДТП два человека погибли, еще четверых с различными травмами доставили в лечебные учреждения республики. Движение на участке дороги временно приостанавливали. 

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