Мурашко заявил о наличии вакцины для иммунизации населения Херсонской области

Министр здравоохранения России рассказал о совместной работе с МЧС, Роспотребнадзором и ФМБА

САМАРА, 22 июня. /ТАСС/. Вакцинные препараты для иммунизации населения Херсонской области есть в наличии, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам осмотра медучреждений в Самаре.

"Все вакцины есть в наличии. Совместно работаем с МЧС, Роспотребнадзором, ФМБА - полностью слаженная идет работа. <…> Идет микробиологический мониторинг, и в том числе оказывается помощь плановым, экстренным пациентам", - сказал он журналистам.

Мурашко добавил, что на территорию региона дополнительно выдвинуты силы и средства федеральных центров, недостатка в лекарственных средствах нет.