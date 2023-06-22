22 июня, 17:11,
обновлено 22 июня, 17:35
Военная операция на Украине

Мурашко заявил о наличии вакцины для иммунизации населения Херсонской области

Министр здравоохранения России рассказал о совместной работе с МЧС, Роспотребнадзором и ФМБА

САМАРА, 22 июня. /ТАСС/. Вакцинные препараты для иммунизации населения Херсонской области есть в наличии, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам осмотра медучреждений в Самаре.

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"Все вакцины есть в наличии. Совместно работаем с МЧС, Роспотребнадзором, ФМБА - полностью слаженная идет работа. <…> Идет микробиологический мониторинг, и в том числе оказывается помощь плановым, экстренным пациентам", - сказал он журналистам.

Мурашко добавил, что на территорию региона дополнительно выдвинуты силы и средства федеральных центров, недостатка в лекарственных средствах нет. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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