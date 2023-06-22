22 июня, 17:22

Мурашко заявил о потребности в России во врачах-реабилитологах

Вместе с тем критического дефицита таких специалистов нет, отметил министр здравоохранения РФ

САМАРА, 22 июня. /ТАСС/. Потребность во врачах-реабилитологах имеется в РФ, но критический дефицит таких специалистов не наблюдается. Об этом в четверг журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам осмотра медучреждений в Самаре.

"На сегодняшний день есть потребность во врачах-реабилитологах, мы дополнительно готовим специалистов, поскольку в рамках программы национального проекта по развитию реабилитации поставляется большое количество [реабилитационного оборудования]. В том числе в Самару поставлено более 150 единиц реабилитационного оборудования в прошлом году. Конечно, специалисты будут требоваться еще дополнительно и в амбулаторное звено, и в стационарное звено", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что критического дефицита таких специалистов нет. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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