Выдавший ордер на арест Путина судья Розарио Айтала появился в базе розыска МВД России

По какой именно статье ведется розыск, не уточняется

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Судья Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтала, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, появился в базе розыска МВД России.

"Розарио Сальваторе Айтала разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

В мае СК заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду (Khan Karim Asad Ahmad) и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале (Rosario Salvatore Aitala). Действия прокурора следствием квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Действия судьи квалифицированы по признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

В СК отметили, что обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. 20 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, посчитав, что их действия носят заведомо нeзаконный характер, так как оснований для привлeчения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имеется.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой (от 14 декабря 1973 года), главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.