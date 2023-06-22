Разбор завалов в Шебекине и Новой Таволжанке начнут на следующей неделе

Планируется начать строительство новых домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 22 июня. Разборы завалов в городе Шебекине и селе Новая Таволжанка в Белгородской области, которые пострадали из-за попаданий снарядов со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), начнутся на следующей неделе. Также планируется начать строительство новых домов, об этом в прямом эфире в четверг на своей странице во "ВКонтакте" сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, полный обход Шебекина и Новой Таволжанки, в результате которого станет ясен объем разрушений, должен завершиться 23 июня.

"Мы уже начали восстановление. За один день все восстановить, конечно, невозможно. Будем выстраивать работы со строительными организациями и в ближайшее время - на следующей неделе - начинаем разбирать завалы и строить новые дома", - сказал губернатор.

Он также добавил, что возвращение жителей в населенные пункты не регламентировано, все зависит от обстановки. "Я думаю, что постепенно возвращаться в город нужно. Если будет опасно, конечно, сразу будем предупреждать", - пояснил Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что в Шебекине в результате массированных обстрелов со стороны ВСУ различные повреждения получили более 700 частных домовладений и 113 многоквартирных домов. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, по предварительным подсчетам, повреждения выявлены в четырех многоквартирных и 462 частных жилых домах.