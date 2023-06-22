Папский посланник по украинскому урегулированию выразил надежду на скорую поездку в Москву

Как сообщил источник в Ватикане, кардинал Дзуппи может поехать в Россию не раньше следующей недели

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Посланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи выразил надежду, что скоро отправится в Москву. Его слова в четверг приводит итальянское гостелевидение RAI.

"Я хочу поехать в Москву, надеюсь, скоро, в рамках запланированного второго этапа [миссии], - сказал он на полях мероприятия, организованного католической общиной святого Эгидия. - Мы надеемся и дальше делать все возможное, чтобы помочь достижению мира".

Как указал ТАСС информированный источник в Ватикане, кардинал Дзуппи может поехать в Москву не раньше следующей недели. По его словам, это будет официально анонсировано Ватиканом, как было и в случае с поездкой в Киев.

В начале июня кардинал побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями. С 15 по 18 июня несколько встреч, в том числе с Папой Римским Франциском, провел председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Как указывают источники в РПЦ, контакт Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возможен, "если будет подобное желание и позволит график предстоятеля РПЦ". Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин также ранее не исключал такой встречи.