Мурашко отметил успехи в цифровизации здравоохранения Самарской области

Министр здравоохранения России заявил, что медики уже реализовали полностью бесшовную систему в поликлинике до стационаров

САМАРА, 22 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил успехи Самарской области в создании единой информационной системы в больницах. Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в регион.

"Первое, что я хочу отметить, - это цифровизация здравоохранения <…>. Они [медики Самарской области] уже реализовали полностью бесшовную систему в поликлинике до стационаров, это единая информационная система, которая позволяет сегодня и формирует цифровой профиль пациента, врачи стационарно-амбулаторного звена могут видеть полностью всю историю болезни на всех этапах жизни пациента", - сказал Мурашко.

Министр здравоохранения сообщил, что такие технологии помогают сформировать персонализированный подход для пациентов с хроническими заболеваниями. Особенно это касается тех людей, которые давно не обращались в медицинские организации. Медики формируют списки из таких пациентов и приглашают их на обследования.

При этом Мурашко отметил, что, по словам медиков, эффективность таких звонков остается в пределах 30-40%. Министр назвал показатель низким, подчеркнув, что населению необходимо отвечать и проходить профилактические мероприятия, которые позволяют избежать больших проблем со здоровьем.

Кроме того, Мурашко обратил внимание на проблему травматизма и алкоголизации населения Самарской области. Он отметил, что необходимо разбирать причины наступления тяжелых осложнений, госпитализаций, в том числе летальных исходов, так как по внешним причинам ущерба для здоровья фиксируются высокие цифры. "Ну и алкоголизация населения, все-таки нужно поменять отношение [к спиртным напиткам], исключение алкоголя из жизни для многих пациентов является жизнесберегающим, особенно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал он.