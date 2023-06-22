Путин приветствовал участников форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся"

Президент России отметил, что вопросам освоения и развития Арктики уделяется приоритетное внимание государства

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вопросы освоения Арктики и сбережения ее природного богатства в последние годы являются приоритетными для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Второго всероссийского арктического форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" в Мурманске, телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"В последние годы вопросам освоения и гармоничного развития Арктики, сбережения ее уникального природного богатства уделяется приоритетное внимание государства. Важно, что к решению этих серьезных задач активно подключаются волонтеры, студенты, представители общественных организаций, бизнес-структур - энергичные, неравнодушные люди с ответственной гражданской, жизненной позицией", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что уже удалось очистить 110 га арктических территорий и убрать более 5 тыс. тонн отходов, а также заявил о продолжении этой масштабной и востребованной работы.

Глава государства выразил уверенность в том, что в ходе форума участники обсудят широкий круг проблем природоохранной тематики, наметят новые ориентиры и планы. "Желаю вам успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.

Второй всероссийский форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" состоится 22-25 июня в Мурманске в рамках плана мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годы. Оператором мероприятий председательства выступает Фонд Росконгресс.