УрФУ начнет подготовку первых 30 руководителей научных проектов для НОЦ в сентябре

В сентябре к обучению приступят 30 первых студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет начал набор на магистерскую программу "Управление научно-технологическими проектами". В сентябре к обучению по программе, реализуемую на платформе Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), приступят 30 первых студентов, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС первый проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета Даниил Сандлер.

"По управлению научно-технологическими проектами у нас будет 30 человек в первом наборе, стартует обучение с 18 сентября, а заявление <…> уже можно подавать. <…> Для качественного управления проектами крайне важен общий язык, на котором могут говорить главный технолог, главный механик, главный экономист, и новая программа как раз дает этот язык. Одна из задач Уральского НОЦ - объединить научно-технологические команды разных предприятий, а иногда даже из разных отраслей, для работы в рамках одного проекта. Новая магистерская программа решает все эти задачи", - сказал Сандлер.

На программе выделено 15 бюджетных мест, также, по словам первого проректора, обучение может быть оплачено за счет работодателя, который заинтересован в подготовке дефицитных кадров.

Директор по развитию Уральского НОЦ Игорь Манжуров поясняет, что на данный момент нет программ по комплексной подготовке руководителей научных проектов и предприятия ощущают недостаток таких кадров. Такой специалист должен знать технологию предприятия, экономику, особенности взаимодействия в правовой сфере и управляющие функции менеджмента. "Предприятия сегодня остро нуждаются в руководителях научно-технологических проектов. У некоторых предприятий таких проектов несколько десятков, и под каждый в идеале нужен отдельный руководитель", - сказал Манжуров.

"Магистерская программа "Управление научно-технологическими проектами" - это один из важных результатов работы межрегионального НОЦ под руководством полпреда Владимира Якушева. Это образовательный продукт, разработанный в интересах индустриальных партнеров нашего НОЦ, силами трех университетов - Уральского федерального университета, Южно-Уральского и Курганского госуниверситетов. Полпред поручил нам добиться реальных результатов в кооперации уральских вузов. Этот продукт - практический пример межвузовской кооперации", - пояснил на пресс-конференции помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий.