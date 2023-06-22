Кабмин и Генпрокуратуру попросили инициировать проверку точек продаж вейпов

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал к привлечению к ответственности "расплодившихся нерадивых "предпринимателей", торгующих жидкостями на каждом шагу"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главы профильных комитетов Госдумы направили обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина и генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой инициировать проверку магазинов, торгующихся вейпами. Об этом сообщил один из авторов обращения, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в Telegram-канале в четверг.

"Направили обращения по ситуации с вейпами председателю правительства Михаилу Мишустину о необходимости инициировать Роспотребнадзору проверки магазинов продажи вейпов и <…> генпрокурору Игорю Краснову также о проверках точек продажи вейпов на соответствие законодательству", - отметил Метелев.

Вместе с ним под обращениями также подписались главы комитетов Госдумы по просвещению Ольга Казакова, по охране здоровья Бадма Башанкаев и по промышленности и торговле Владимир Гутенев. "Будем привлекать к ответственности расплодившихся нерадивых "предпринимателей", торгующих жидкостями на каждом шагу", - добавил Метелев.

Согласно тексту документов, депутаты просят генерального прокурора до 1 сентября 2023 года провести "профилактические и проверочные мероприятия в отношении точек продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления". В обращении к Мишустину депутаты просят премьер-министра поручить Роспотребнадзору организовать аналогичную проверку в те же сроки - до начала нового учебного года.

Кроме того, Минзраву РФ совместно с другими заинтересованными органами власти также предлагается поручить провести всероссийскую информационную и просветительскую кампании среди молодежи в школах и колледжах, а также онлайн, о вреде употребления никотинсодержащей продукции.

О законе

Закон о запрете продажи всех вейпов, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним и об ужесточении правил оборота таких устройств вступил в силу с 1 июня. Согласно нему, устройства потребления никотинсодержащей продукции можно будет приобрести только в магазинах и павильонах, торговля ими на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов будет запрещена. Не допускается также выкладка и демонстрация таких устройств в торговом объекте, за исключением случаев, когда покупатель просит показать товар после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. В целях сокращения спроса на подобные устройства вводится запрет на применение скидок с цены вейпов любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов.

Закон также запрещает обращение жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, а также вещества, направленные на повышение привлекательности такой продукции. Перечень таких добавок и веществ определит правительство РФ. Норма о запрете обращения такой продукции и праве кабмина определить перечень добавок вступает в силу с 1 сентября 2023 года.