Фетисов: федеральные программы по экологии нужно разрабатывать на основе опыта регионов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ознакомился с опытом Коми по лесовосстановлению

СЫКТЫВКАР, 22 июня. /ТАСС/. Федеральные экологические программы необходимо разрабатывать, опираясь на региональный опыт, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

"Основная моя деятельность сейчас - природоохранная. Считаю, что это самое важное сейчас дело, потому что много что происходит с экологией, с изменением климата, биоразнообразия, с чистотой воды, воздуха, это все напрямую связано со здоровьем людей и планеты в целом <…>. Мы провели совещание [в Сыктывкаре], где говорили большое количество людей, которые понимают проблемы экологии. Мы можем получить наглядный опыт, что здесь делается. Я считаю, что любая федеральная программа должна исходить от региона", - сказал Фетисов журналистам.

Он ознакомился с опытом республики по лесовосстановлению, оценил используемое оборудование и снаряжение, применяемое при тушении лесных пожаров, посмотрел разработки по экологической тематике.

Так, в 2022 году в Коми перевыполнен показатель нацпроекта "Экология" по восстановлению лесов на 7,5% - оно поведено на площади в 57,6 тыс. га при изначально запланированной 53,3 тыс. га. Во всероссийской акции "Сохраним лес" Коми заняла первое место, высадив в прошлом году 4,7 млн деревьев. Регион получил также лучший результат по Северо-Западу по наполнению федерального бюджета за пользование водными объектами и лесами, собрано соответственно 260 млн и 2,3 млрд рублей. В республиканский бюджет от использования лесов поступило 1,65 млрд рублей, в местные - более 352 млн рублей. Республика вошла в топ-20 регионов РФ по очистке берегов рек от мусора, в порядок было приведено 340 км береговой территории. Ликвидировано 158 незаконных свалок площадью более 14 га.

Коми - один из крупных лесных регионов Северо-Западного федерального округа и России в целом. Общий запас древесины оценивается в 2,8 млрд куб. м, более 80% составляют ценные хвойные породы - ель и сосна. В регионе расположен объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - "Девственные леса Коми", в который входят территории национального парка "Югыд ва" и Печоро-Илычского заповедника, где сохранились леса в нетронутом состоянии, самый большой массив в Европе. В регионе более 230 особо охраняемых природных территории, в том числе четыре - федерального значения: Печоро-Илычский заповедник, нацпарки "Югыд ва" и "Койгородский", государственный природный заказник "Параськины озера".