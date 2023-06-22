22 июня, 18:53

В Москве прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Яузы

В настоящее время дальнейшее распространение загрязнения остановлено, ведется очистка акватории, устанавливается источник загрязнения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после обнаружения загрязнения на поверхности реки Яузы в Москве. Об этом журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

"Межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с обнаружением на поверхности воды в реке Яузе признаков загрязнения", - говорится в сообщении.

В настоящее время дальнейшее распространение загрязнения остановлено, ведется очистка акватории, устанавливается источник загрязнения. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства", - добавили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что специалисты отобрали пробы воды на различных участках акватории. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На фотографиях, размещенных прокуратурой в Telegram-канале, на поверхности реки видно пятна от горюче-смазочных материалов. 

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