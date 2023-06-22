Депутат Госдумы Туров доставил в ЛНР автомобили и дроны для бойцов из Смоленской области

Его коллега, председатель смоленской областной думы Игорь Ляхов, добавил, что на передовой особенно необходимы маскировочные сети, камуфляжные костюмы, средства связи, окопные свечи, дроны, средства гигиены

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Артем Туров вместе со смоленскими единороссами привез квадрокоптеры, средства связи, тепловизоры и автомобили для военнослужащих из Смоленской области, несущих службу в ЛНР.

"Большой блок, которым мы занимаемся, - это помощь нашим подразделениям. Сегодня мы приехали с очередным конвоем к смоленским подразделениям, которые здесь принимают участие и несут ратный труд в рамках специальной военной операции", - сказал Туров журналистам.

Депутаты привезли автомобили, средства связи, квадрокоптеры, тепловизоры.

Его коллега, председатель смоленской областной думы Игорь Ляхов, добавил, что на передовой особенно необходимы маскировочные сети, камуфляжные костюмы, средства связи, окопные свечи, дроны, средства гигиены.

Он добавил, что в смоленских школах и храмах неравнодушные граждане сами плетут маскировочные сети.