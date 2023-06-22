В Самарской области предложили ввести ответственность за нарушения при выгуле животных

На физлиц будет наложен штраф на сумму от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей

САМАРА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Самарской области направили в губернскую думу законопроект, предлагающий ввести административные штрафы за нарушения при содержании домашних животных, в том числе при их выгуле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Дмитрий Шинкевич отметил, что одной из основных причин случаев, когда от укусов собак страдают люди, является самовыгул домашних собак и их неконтролируемое передвижение без поводка и намордника. Проектом закона предлагается внести изменения в областной закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", устанавливающие административную ответственность за неисполнение требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных", - говорится в сообщении правительства региона.

Законопроект предполагает введение административных штрафов за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных. Так, на физлиц будет наложен штраф на сумму от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 тыс. рублей до 7 тыс. рублей, на юридических лиц - от 7 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Сравнимые штрафные санкции предлагается установить и за нарушение дополнительных требований к выгулу домашних животных.

Региональные власти рассчитывают, что принятие законопроекта повысит эффективность действующего правового регулирования в области обращения с животными. "Считаю, что законопроект абсолютно необходим, здесь, безусловно, очень важно будет сформировать правоприменительную практику, чтобы граждане, нарушающие требования закона в сфере обращения с животными, не уходили от ответственности", - отметил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Законопроект направлен для рассмотрения в Самарскую губернскую думу.