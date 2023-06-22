Эль-Ниньо может увеличить риск засух и дождей в разных регионах мира

Феномен может привести к новым температурным рекордам, считает климатолог Мишель Л'Эро

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Природный феномен Эль-Ниньо, известный своим согревающим эффектом, может увеличить риск засух и дождей в регионах мира. Об этом 8 июня сообщается на сайте Национальной метеорологической службы США.

"В зависимости от своей силы Эль-Ниньо может вызвать целый ряд последствий, таких как увеличение риска сильных дождей и засух в определенных районах по всему миру", - приводится на сайте заявление климатолога Мишель Л'Эро. "Эль-Ниньо может привести к новым температурным рекордам, особенно в районах, где уже наблюдаются температуры выше среднего во время Эль-Ниньо", - заявила она.

В опубликованном 3 мая докладе Всемирной метеорологической организации сообщила, что природный феномен Эль-Ниньо, известный своим согревающим эффектом, может прийти во второй половине этого года на смену противоположному феномену Ла-Нинья, под влиянием которого климат Земли находился в течение трех последних лет.