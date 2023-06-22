В РПЦ заявили об отсутствии задачи "всех посадить" за оскорбление чувств верующих

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвали мифом утверждения о том, что церковь "не может никого простить" за это

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Утверждения о том, что Русская православная церковь (РПЦ) за оскорбление чувств верующих якобы "хочет всех посадить" и "не может никого простить", являются мифом. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на семинаре Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД).

"Церковь не имеет задачи посадить как можно больше людей по 148-й статье УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий - прим. ТАСС). Наша задача в том, чтобы люди поняли, что это социально не одобряемое, наказуемое поведение, так поступать нельзя. Если человек это понял, то с церковной точки зрения никаких дальнейших причин для продолжения уголовного преследования не существует", - сказал Кипшидзе, выступая по теме "Защита чувств верующих как вопрос публичной повестки".

В частности, он напомнил о том, как в 2021 году фигурантка уголовного дела об оскорблении чувств верующих Алина Власкина, совершившая кощунственные действия в отношении православной иконы, публично принесла свои извинения верующим. По словам Кипшидзе, он лично встречался с девушкой, и она тогда выразила сожаление о содеянном, попросила прощения и даже предложила стать добровольцем, поучаствовать в социальной деятельности РПЦ.

В целом замглавы синодального отдела отметил, что церковь не должна участвовать в процессах, связанных с защитой чувств верующих, тут важнее роль общественных организаций.

"Церковь не всегда должна быть инициатором какого-либо рода судебных или уголовно-правовых разбирательств по 148-й статье УК РФ, потому что само участие церкви в уголовном процессе в большинстве случаев не является нужным. Поскольку закон все-таки защищает верующих как сообщество, более правильными участниками процесса являются православные общественные организации, которые должны быть способны демонстрировать свое небезразличие в защите религиозных символов и чувств верующих, и именно это небезразличие и позволяет этим законам существовать", - сказал Кипшидзе.

Он добавил, что если православной общественности будет "все равно" и она не будет проявлять активной позиции, то "рано или поздно закон будет отменен, и публичное пространство наполнится массой перформансов антирелигиозной направленности, и сама идея уважения к религиозным символам будет разрушена".