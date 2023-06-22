В Дагестане педагогическому университету присвоили имя поэта Расула Гамзатова

В пресс-службе ДГПУ заявили, что это знаменательное событие Года педагога и наставника

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Имя поэта Расула Гамзатова присвоили Дагестанскому государственному педагогическому университету. Об этом в четверг сообщает пресс-служба вуза.

"Знаменательным событием Года педагога и наставника стало присвоение Дагестанскому государственному педагогическому университету имени Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова (Гамзатовский университет)", - говорится в сообщении.

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.