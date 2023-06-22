Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания россиянина на севере Кипра

Станислава Митрушина арестовали на основании ордера Интерпола

НИКОСИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Никосии выясняет обстоятельства задержания россиянина в северной части Кипра по запросу Интерпола. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в российской дипмиссии.

"Мы узнали о задержании гражданина РФ из СМИ, сейчас выясняем детали, официально за помощью в посольство никто не обращался", - сказал представитель дипмиссии.

Как сообщило ранее издание "Европа-Кипр", на территории непризнанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) был арестован бывший российский банкир Станислав Митрушин на основании ордера Интерпола. По словам издания, подозреваемый властями РФ в финансовых преступлениях проживал на севере Кипра с 2015 года. Как отмечает "Европа-Кипр", речь идет о бывшем председателе совета директоров банка "Советский", признанного в августе 2018 года банкротом. Митрушин был объявлен в международный розыск по подозрению в хищении 2,2 млрд рублей. В 2018 году он покинул ТРСК, но в том же году вернулся через КПП "Пергамос" с поддельным албанским паспортом. Это и послужило поводом для задержания.

По данным "Европа-Кипр", получив вид на жительство в ТРСК, экс-банкир начал активно приобретать недвижимость. Во время обыска в его доме в местечке Трикомо были найдены £150 тыс. и $120 тыс.

Митрушин заключен под стражу и должен предстать перед судом в пятницу.