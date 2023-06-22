Форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" собрал в Мурманске волонтеров из 89 субъектов РФ

Мероприятие пройдет с 22 по 25 июня

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Второй форум-фестиваль волонтеров "Арктика. Лед тронулся", начавший работу в четверг в Мурманске, собрал добровольцев из 89 субъектов РФ. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на церемонии открытия.

"Стратегическая наша цель - делать все для того, чтобы, как в былые времена, в Арктику приезжала молодежь, способная и желающая реализовать себя, оставить след в истории. Ответственность за будущее Арктики лежит на нас с вами, на наших плечах, сегодня мы куем это будущее. Очевидно, что Арктика будет активно развиваться и кормить нашу страну много десятилетий, - сказал Чибис. - Призываю найти себя, новые возможности, проекты, пообщаться и внести свой интеллектуальный капитал в новое будущее Арктики и всей нашей страны. Здесь волонтеры со всех 89 регионов страны".

По данным организаторов, в форуме-фестивале принимают участие около 200 волонтеров из России, а также Монголии, Боливии, Бангладеш, Пакистана, Словакии и Демократической Республики Конго.

Вице-премьер России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в своем обращении к делегатам отметил, что форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" является "уникальной площадкой для поиска решений по важнейшим вопросам климатической и экологической повестки, таким как развитие Северного морского пути и системы экологического мониторинга в его акватории, функционирование особо охраняемых природных территорий и "генеральная уборка" Арктики". По его словам, участие в форуме позволит волонтерам поближе познакомиться с регионом, понять его значимость для страны и внести свой вклад в его сохранение и развитие.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что Арктике необходимы новые поколения, создание предприятий, развитие инфраструктуры. В своем видеообращении он отметил, что волонтеры уже многое сделали для ликвидации нанесенного природе ущерба и поблагодарил участников и организаторов форума за неравнодушие к развитию Арктики.

Волонтеров на церемонии открытия форума поприветствовали также Герой труда РФ капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов и руководители общественного проекта "Чистая Арктика" Руслан Губайдуллин и Андрей Нагибин.

О форуме

Второй форум-фестиваль волонтеров "Арктика. Лед тронулся" проходит в Мурманске с 22 по 25 июня в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор событий председательства - Фонд Росконгресс. Организатором является Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке АНО "Чистая Арктика".

На форуме, помимо обсуждения широкого круга вопросов по развитию Арктики, пройдут "мозговые штурмы" с участием волонтеров, по итогам которых экспертам и руководителям профильных ведомств будут представлены доклады. Также на форуме-фестивале добровольцы поучаствуют в арктической ночной уборке в заполярном поселке Абрам-мыс и подъеме затопленного судна.