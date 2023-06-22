22 июня, 19:56

В Главном храме ВС РФ День памяти и скорби завершился концертом-спектаклем

Перед гостями выступили певцы Николай Расторгуев и Татьяна Буланова, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Концерт-спектакль "Как рассказать вам, люди, о войне", посвященный подвигам советского народа, завершил мероприятия на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в рамках Дня памяти и скорби. Об этом заявили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"В спектакле рассказаны трогательные и яркие истории о храбрости и героизме фронтовиков, о самопожертвовании детей-героев, положивших свои жизни на алтарь Победы, о стойкости жителей блокадного Ленинграда и, конечно же, о величайшей любви и жертвенности матерей, многие из которых так и не дождались своих сыновей с фронта", - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что в ходе концерта-спектакля под открытым небом российские артисты исполнили стихи и песни военных лет. Среди участников Государственный Кремлевский оркестр, певцы Николай Расторгуев и Татьяна Буланова, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, а также многие другие.

Концерт посетили военнослужащие - участники специальной военной операции, члены их семей и гражданский персонал Министерства обороны России. 

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