В Главном храме ВС РФ День памяти и скорби завершился концертом-спектаклем

Перед гостями выступили певцы Николай Расторгуев и Татьяна Буланова, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Концерт-спектакль "Как рассказать вам, люди, о войне", посвященный подвигам советского народа, завершил мероприятия на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в рамках Дня памяти и скорби. Об этом заявили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"В спектакле рассказаны трогательные и яркие истории о храбрости и героизме фронтовиков, о самопожертвовании детей-героев, положивших свои жизни на алтарь Победы, о стойкости жителей блокадного Ленинграда и, конечно же, о величайшей любви и жертвенности матерей, многие из которых так и не дождались своих сыновей с фронта", - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что в ходе концерта-спектакля под открытым небом российские артисты исполнили стихи и песни военных лет. Среди участников Государственный Кремлевский оркестр, певцы Николай Расторгуев и Татьяна Буланова, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, а также многие другие.

Концерт посетили военнослужащие - участники специальной военной операции, члены их семей и гражданский персонал Министерства обороны России.